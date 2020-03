Lingen/Oberlangen. Die Landesstraße 48 wird ab Montag, 9. März, zwischen Landegge und Oberlangen vollgesperrt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen mit. Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn.

Die Vollsperrung verläuft von der Einmündung K249 (Landegge-Dorf) in Landegge bis zur Einmündung K130 (Wilholter Straße) in Oberlangen. Eine weiträumige Umleitung wird über die L53 in Lathen, die B70 in Emmeln, die B408 in Haren und die Zeppelinstraße eingerichtet. Die Bauzeit für Fahrbahnsanierung beträgt etwa vier Wochen. Die Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.



Wie die Behörde weiter mitteilt belaufen sich die Baukosten insgesamt auf etwa 470000 Euro und werden von dem Land Niedersachsen getragen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Behinderungen um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen seien darüber hinaus möglich. pm