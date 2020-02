Einbrecher in Niederlangen rücken mit Hubwagen an CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen eines Firmeneinbruchs in Niederlangen. Symbolfoto: Gerd Schade

Niederlangen. Dreist sind Firmeneinbrecher in Niederlangen zu Werke gegangen. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Die Polizei sucht Zeugen.