Niederlangen. 30 Kinder der Grundschule Ober-Niederlangen sind als kleine Alltagshelden nominiert worden. Sie haben mit einer besonderen Aktion dafür gesorgt, dass auch ärmere Kinder aus Lathen und Umgebung sich an Heiligabend über Geschenke freuen konnten.

