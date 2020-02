Die "Sonnenkinder" der Kita St. Laurentius in Oberlangen sind nur ein Teil der Kinder die während der Fastenmarschaktion eine Spendensumme von 1.150 Euro erlaufen sind. Insgesamt nahmen 98 Kinder teil. Foto: Talea Norda

Oberlangen. Kindergarten- und Krippenkinder der Kindertagesstätte St. Laurentius haben im März vergangenen Jahres am Misereor-Fastenmarsch teilgenommen und eine Spendensumme von 1.105 Euro erlaufen. Die Summe wird für Entwicklungsprojekte in Burkina Faso in Westafrika genutzt.