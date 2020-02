Im Ortskern der Gemeinde Lathen haben Personen gleich zwei Mal innerhalb von zwei Tagen die Gleise überquert, obwohl ein Zug herannahte. In einem Fall musste der Zugführer sogar den Dienst abbrechen. Symbolfoto: Mike Röser

Lathen. Gleich zwei Mal ist es in den vergangenen Tagen in Lathen zu gefährlichen Situationen am Bahnübergang Sögeler Straße / Bahnhofstraße gekommen, in beiden Fällen mussten Züge eine Vollbremsung einleiten. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.