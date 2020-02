Die Polizei sucht Zeugen nach einem dreisten Diebstahl in Fresenburg. Symbolfoto: Gerd Schade

Fresenburg. Dreister Diebstahl in Fresenburg: Während des Lathener Springfestivals in der dortigen Johann-Ehrens-Reithalle haben Langfinger zugeschlagen und einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet.