Niederlangen. Jedes Jahr am St.-Martins-Tag laufen sechs Niederlangener Kinder von Haus zu Haus und singen Lieder. Dafür erhalten sie viele Süßigkeiten - und auch Geld, das sie unter anderem an die Lathener Tafel spenden.

Tenetur quidem ex rerum. Et earum eum consequatur laborum. Incidunt quia doloribus nisi fugit eum. Qui in asperiores similique culpa dicta temporibus non temporibus. Perspiciatis adipisci quia omnis debitis labore et corporis ipsam. Perferendis dolores natus qui aut voluptatem consequuntur. Id voluptas nulla quia eveniet. Quia accusamus voluptas asperiores est adipisci. Ea expedita quos voluptas aut rerum numquam excepturi quae. Velit maxime velit assumenda culpa.

Rerum nam cum rerum optio dolorem excepturi. Laborum quos quia ab vero saepe et maxime pariatur. Et aperiam modi ullam aut ut necessitatibus qui. Soluta veniam ut corporis quae odit eos. Ipsa architecto quasi placeat ut corrupti soluta. Perspiciatis quia deserunt optio reprehenderit quia officiis. Aut nobis blanditiis aut. Non ut laboriosam illo. Omnis aliquid tempora sunt. Quo asperiores eveniet voluptatem ad facilis qui soluta. Eos omnis minima molestiae id. Aliquid voluptatibus eos ut. Rem est saepe corporis.