Drei Tage dauert das Turnier in der Fresenburger Reithalle. Foto: Reit- und Fahrverein Lathen

Fresenburg. Am kommenden Wochenende steigt das Lathener Springpferdefestival in Fresenburg. Das dreitägige Spektakel in der Johann-Ehrens-Reithalle startet am Freitag, 7. Februar 2020. Auf dem Programm bis Sonntag, 9. Februar 2020, stehen nach Angaben der Veranstalter vier Springen der schweren Klasse.