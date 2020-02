Hinweise zu dem Vorfall in Oberlangen nimmt die Polizei in Meppen entgegen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Oberlangen. Nach einer Körperverletzung in Oberlangen in der Samtgemeinde Lathen sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurde ein 28-jähriger Mann am Samstagmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Vossebergweg verletzt.