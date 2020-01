Ab Montag, 20. Januar 2020, werden bei Helping Hands in Lathen wieder Sachspenden angenommen. Foto: Gerd Schade/Archiv

Lathen. Die humanitäre Hilfsorganisation „Helping Hands“ in Lathen öffnet ab Montag, 20. Januar 2020, ihre Tore wieder und nimmt auf dem Vereinsgelände an der Hermann-Kemper-Straße wieder Sachspenden an. Das teilte der Vorstand des Vereins mit.