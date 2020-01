Schranke an Bahnübergang in Fresenburg beschädigt CC-Editor öffnen

An der Mittelstraße in Fresenburg hat ein Unbekannter die Schranke am Bahnübergang beschädigt. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul

Fresenburg. Bereits am Samstag, 4. Januar 2020 hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Fresenburg (Samtgemeinde Lathen) die Schranke am Bahnübergang an der Mittelstraße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.