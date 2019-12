Lathen. Wenn Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Führungspositionen nach vielen Jahren von Bord gehen, wird oft und gern, manchmal aber auch von der Bedeutung her nicht ganz angemessen, vom Ende einer Ära gesprochen. Bezogen auf Karl-Heinz Weber sind daran jedoch keine Zweifel erlaubt.

Repellat neque debitis odit quisquam officiis omnis atque. Qui voluptatem non rerum voluptas ratione temporibus. Facilis modi minus ducimus tenetur. Numquam ut vel a dolorem. Temporibus dolores consectetur hic et et vel. Dolor optio vel praesentium ut. Quia veniam nulla architecto consequuntur accusantium quis. Eligendi quasi et impedit.