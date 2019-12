Niederlangen. Kommt bald wieder mehr Bewegung in das Projekt "Umgehungsstraße L53 zwischen Lathen und Niederlangen"? In seiner ersten Sitzung als Bürgermeister der Samtgemeinde (SG) Lathen hat Helmut Wilkens diesbezüglich Fortschritte angedeutet.

