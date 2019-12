Niederlangen. Seit 50 Jahren gehört Gerd Plagge zum Team, das sich in der Gemeinde Niederlangen um den Nikolaus kümmert.

Am Vorabend des Nikolaustages ziehen der Nikolaus und Knecht Ruprecht von Haus zu Haus. Georg Hebbelmann berichtete, dass jährlich etwa 100 Kinder in Niederlangen besucht werden.



In diesem Jahr hatte der Nikolausverein eine besondere Ehrung zu feiern, so Vorsitzender Ulrich Strätker. Seit 50 Jahren unterstützt Friseur Gerd Plagge den Nikolausverein und kümmerte sich in all den Jahren um die Frisur und das Make-up des Nikolaus. Leuchtende Kinderaugen

Vorsitzender Ulrich Strätker bedankte sich für die jahrelange Arbeit von Gerd Plagge. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Augen bei den Kindern anfangen zu leuchten, wenn sie den Nikolaus sehen“, meinte einer der Nikoläuse aus dem Team.

Erster Nikolaus 1955

Weitere Ehrungen gab es für Georg Hebbelmann (45 Jahre), Bernhard Behrens (40 Jahre), Martin Kleemann (35 Jahre), Hans Plagge (30 Jahre), Bernhard Eilers (20 Jahre), Hermann Kanne (20 Jahre) und für Henning Albers (10 Jahre).

Erstmals gab es 1955 in der Gemeinde Niederlangen einen Nikolaus, der von Haus zu Haus zog. Im Jahre 1993 sind Pferdekutschen angeschafft worden, und seit 1994 ist der „Nikolaus“ eine Unterabteilung des Bürgerschützenvereins Niederlangen.

2020 werde das 65-jährige Bestehen des Nikolausvereins gefeiert, kündigte Frank Garbs, Vorsitzender des Bürgerschützenvereins, an und dankte allen für die Arbeit.