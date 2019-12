Lathen. Jeden Montag versammeln sich die Kinder für zwei Stunden um sie, machen es sich im Halbkreis auf kleinen Kissen gemütlich. Dann gibt die Lathenerin Margret Wilmes im Kindergarten St. Vitus eine Vorlesestunde und zieht die Kinder mit den Geschichten in ihren Bann.

"Die Lesekompetenz wird hier grundgelegt", sagt Wilmes über ihr Ehrenamt. Eigentlich ist sie Rentnerin, doch über ihr ehrenamtliches Engagement bei der Bücherei in Lathen ist sie zum Kindergarten gekommen. Dort schlug sie der Leitung vor vier Jahren vor, den Kindern vorzulesen. Seitdem hängen die Kinder ihr an den Lippen, wenn sie aus den Büchern vorliest.

EZ-Adventskalender öffnet Herzen Der Advent ist die Zeit des Türenöffnens. Unsere Redaktion verzichtet in der Vorweihnachtszeit auf Türchen, nicht aber aufs Öffnen und auch nicht auf einen Kalender. Denn er ist etwas ganz Besonderes: Bis zum Heiligabend werden wir 24 Geschichten über Menschen veröffentlichen, die keine Türen, sondern Herzen öffnen. Menschen, die nicht meckern, sondern machen – und zwar ehrenamtlich.



Aufgrund der bereits etablierten Leseprojekte der Bücherei, sei der Einstieg für sie keine Herausforderung gewesen, erklärt die Vorleserin. "Die kannten mich alle schon davon", sagt Wilmes über die Kinder. Vorgelesen werde in kleinen Gruppen mit jeweils drei bis vier Kindern. Jeden Montag kämen so ungefähr drei Gruppen zu ihr, denen sie zwei Bücher vorlese. Die kleine Gruppengröße sei ideal: "Man kann sie dann leichter besänftigen", so Wilmes.



Die Rentnerin strahlt mit den Augen, wenn sie den Kleinen vorliest. Sie nimmt immer verschiedene Bücher aus der Bibliothek zur Auswahl mit, auf die die Kinder immer unterschiedlich reagieren: Mal seien sie ganz begeistert, mal ganz still und konzentriert. "Mir ist wichtig, dass sie zuhören", sagt die Pensionärin. Beim Vorlesen zeige sie den Kindern immer die aufgeschlagenen Bücher, "sodass sie immer darauf gucken können".



Sprachvermögen wird geschult

Gelesen wird alles, was ihr bei ihrer Arbeit in der Bücherei in die Hände fällt. Lesestoff mit "komischem Satzbau", wo beispielsweise Wörter in Sätzen ausgelassen werden, lese sie nicht vor, erklärt Wilmes. Das Umfeld der Kinder konfrontiere die Kleinen bereits alltäglich mit so einer Sprache. Durch das Vorlesen werde besonders das Sprachvermögen geschult, findet die Rentnerin. Gleichzeitig würden sie so eher die Lust am Lesen entdecken.

Kinder mit geringen Deutschkenntnissen hätten keine großen Probleme bei den Lesungen. "Die hören auch gespannt zu", berichtet Wilmes. Beliebt seien bei den Kleinen vor allem die Wimmelbücher, wo es um das Suchen von Tieren oder Gegenständen geht. "Wenn gar nichts mehr geht", dann greife sie auf die "Raupe Nimmersatt" zurück, denn dieses Buch würden fast alle Kinder kennen, meint die Pensionärin.