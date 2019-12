Niederlangen. Der Landkreis Emsland pflanzt seit 2012 einen Klimaschutzwald, der immer größer wird. Ziel ist es, kreisweit auf einer Fläche von rund 43 Hektar für jeden Bürger im Emsland einen Baum zu setzen, der CO2 bindet. Nun findet die Initiative unter dem Titel "Klimaschutzwald 2.0" eine Fortsetzung.

Unter dem Motto „Für jeden emsländischen Neubürger einen Baum“ sollen nach Angaben des Landkreises künftig heimische Laubbäume und blütenreiche Sträucher den "Klimaschutzwald 2.0" bilden. Zur Auftaktveranstaltung setzte auf Einladung von Landkreis und Naturschutzstiftung die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) im Bistum Osnabrück rund 1330 Sträucher und Bäume auf einer rund 1,1 Hektar großen Fläche in Niederlangen in der Samtgemeinde Lathen in die Erde.

Bis zu 200.000 neue Bäume

In den kommenden Jahren soll für jeden Neubürger im Emsland ein Baum gepflanzt werden. Etwa 20.000 Neubürger, also Zugezogene und Neugeborene, waren es im Jahr 2018. „Wenn sich die Bevölkerungszahlen im Landkreis weiterhin so positiv entwickeln, werden wir innerhalb der nächsten zehn Jahre voraussichtlich zwischen 100.000 und 200.000 Bäume neu pflanzen“, wird Bernhard van der Ahe, Vorstandsvorsitzender der Naturschutzstiftung, in der Mitteilung des Landkreises zitiert.

Waldschäden nach trockenen Sommern ausgleichen

Die Stiftung hat das Projekt initiiert und ist für die Beschaffung der Flächen, die Aufforstung und Pflege der Bäume verantwortlich. „Angesichts der extrem trockenen Sommer in den vergangenen beiden Jahren, die den Wäldern bundesweit zu schaffen gemacht haben, bekommen diese Neuanpflanzungen eine besondere Bedeutung. Nicht nur, dass der Klimaschutzwald eine wirksame Möglichkeit ist, Kohlendioxid langfristig zu binden, wir sorgen mit den Neupflanzungen in einem gewissen Maß auch dafür, diese Waldschäden wieder auszugleichen“, so van der Ahe.

Landjugend ruft zu "Einheitsbuddeln" auf

„Bäume nehmen nachweislich die von uns Menschen produzierten Emissionen auf. Die KLJB packt gerne mit an, deswegen passt diese Aktion super zu uns. Wir freuen uns, dass wir etwas Gutes für die Umwelt tun können“, teilt Dominik Echelmeyer mit. Der Jugendbildungsreferent der Katholischen Landjugendbewegung im Bistum Osnabrück sorgte gemeinsam mit 30 bis 50 Mitgliedern der KLJB dafür, dass die Sträucher und Bäume ihren Platz im Klimaschutzwald bekamen. Die KLJB hatte unter dem Schlagwort „Einheitsbuddeln“ ihre Mitglieder dazu aufgerufen, bundesweit Bäume gegen die Folgen des Klimawandels zu pflanzen.

Stieleichen, Rotbuchen, Eschen, Birken

Vorrangig Stieleichen, Rotbuchen, Eschen, Birken und weitere Sorten, die wegen ihrer Holzdichte sehr viel Kohlendioxid speichern können, und ein Waldrand aus Sträuchern wurden nun ins Erdreich gesetzt. Bei der Photosynthese wird das Kohlendioxid aus der Luft als Kohlenstoff für die Lebensdauer einer Pflanze gebunden und als Nebenprodukt der lebenswichtige Sauerstoff freigesetzt. Bei den für das Emsland typischen Baumarten Stieleiche und Rotbuche beispielsweise bedeutet dies nach Angaben des Landkreises eine Festsetzung des Kohlendioxids von nahezu 200 Jahren.

Im Jahr 2011 gaben der Kreis- und Umweltausschuss des Landkreises mit ihren Beschlüssen grünes Licht für das Projekt Klimaschutzwald, bei dem auf kreisweiten Flächen für jeden Emsländer ein Baum gepflanzt wurde, der Kohlenstoff bindet und Sauerstoff produziert. Bis 2018 wurden kreisweit rund 330.000 Bäume und damit 15.000 mehr als zunächst angekündigt auf 43,3 Hektar gepflanzt. Mit dem "Klimaschutzwald 2.0" wird das Projekt fortgesetzt.