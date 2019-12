Eine Institution seit 25 Jahren: „Neerlangen use Heimat“ feiert Jubiläumsauflage CC-Editor öffnen

Der Vorsitzende des Heimatvereins Alfons Robbe (3. v. l.) durfte (v.l.) Ingrid Holthaus, Johanna Willenborg sowie die Ehrenamtlichen aus dem Bürgerhaus "Alte Schule" auszeichnen. Foto: Andrea Schmees

Niederlangen. Jubiläum für die Niederlangener Jahresschrift: Bereits zum 25. Mal erscheint „Neerlangen use Heimat“ in diesem Jahr. „Darauf sind wir stolz“, betonte Alfons Robbe, 1. Vorsitzender des Heimatvereins, bei der Präsentation der Jahresschrift in der Mehrzweckhalle Niederlangen.