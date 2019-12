Lathen. Die Filiale der Deutschen Post in Lathen hat ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Geburtstag gratulierten die Vertriebsleiter der Deutschen Post Niedersachsen-West, Anita Berndzen und Matthias Beldt.

Die Filiale, die sich unter dem Dach des Baustoffhandels Schlichter befindet, wurde nach Angaben von Geschäftsführer Martin Schlichter am 25. November 2004 eröffnet. Damals ersetzte sie die Filiale der Bundespost, die gegenüber des Unternehmens Schlichter lag, nur wenige Tage nach deren Schließung.

Obwohl man laut Berndzen heute bei der Deutschen Post einen Rückgang in den Briefsendungen beobachten kann, zeigte sie sich zuversichtlich: „Die Filiale wird es auch noch viele weitere Jahre geben.“ Denn während die Briefsendungen weniger würden, bestellten und verschickten die Menschen mehr Pakete. Die hätte indes den Effekt, dass die Kapazitäten der Postfilialen "aus allen Nähten platzen".

Innerhalb der vergangenen Jahre hätte sich bereits viel bei der Post verändert: In den 1990er-Jahren gab es beispielsweise einen Wechsel von handschriftlichen Eintragungen zu der Verwendung eines Computersystems. Desweiteren könnten Kunden seit einigen Jahren im Rahmen des Umweltschutzes Pakete nicht mehr in Tüten versenden, sondern nur noch in Papier oder Pappe. Darauf, wie sich die Deutsche Post in Zukunft an das veränderte Sendeverhalten der Kunden anpasst, seien sie gespannt, so Schlichter.