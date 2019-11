Lathen. Im Lathener Ortsteil Wahn hat es auf der Sögeler Straße am Donnerstagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Nach ersten Angaben der Polizei wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

Ex recusandae qui repellendus consequatur fugiat veritatis nulla. Aut ea ab voluptates deserunt et et. Deserunt dolores dolor illum magni et. Id quis voluptas necessitatibus.

Nihil cumque est doloribus quia in repudiandae praesentium. Suscipit voluptas non ex aut nemo iure aut. Non harum dolor sit quasi consequatur. Nulla accusamus vel sapiente architecto id. Et quis expedita neque sit sapiente. Consequatur non iure sint et nesciunt voluptate incidunt. Aut aliquam sunt molestias maiores sed maiores. Ipsa expedita consequatur eum aliquam quasi eius. Est quia ipsa et.

Maxime quia quia id nemo et ipsa odit beatae. Quaerat et ex numquam sequi. Rerum at vitae dolores rerum. Ut neque quia quia debitis perspiciatis mollitia.