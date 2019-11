Lathen. Einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich haben Unbekannte bei einem Einbruch in Lathen verursacht.

Der oder die Täter hatten nach Angaben der Polizei zunächst einen Zaun einer Firma an der Von-Arenberg-Straße in Lathen aufgeschnitten und waren so auf das Betriebsgelände gelangt. Dort brachen die mutmaßlichen Täter zwei Firmenfahrzeuge auf und entwendeten Werkzeug im fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.