Lathen. In vielen Orten im nördlichen Emsland ist am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages den Gefallenen beider Weltkriege und den Opfern des Nationalsozialismus gedacht worden.

In Lathen trafen sich die sechs Schützenvereine der Gemeinden Fresenburg und Lathen sowie die Feuerwehr und die örtlichen Vereine am Kriegerdenkmal an der Melstruper Straße. Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier von der Kolpingkapelle Lathen sowie dem Kirchenchor St. Vitus unter der Leitung von Luise Redenius-Heber. Die Gemeinden Fresenburg und Lathen sowie der Sozialverband Lathen legten zu Ehren der Toten Kränze nieder.

In seinem Grußwort rief Ralf Haustein, Leiter der Erna-de-Vries-Schule in Lathen, dazu auf, die Erinnerung wach zu halten und gleichzeitig Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit voranzutreiben. Haustein wies auf den Leitsatz der Schule hin, der alle zu Mitmenschlichkeit verpflichte. Er machte sich darüber hinaus für eine freiheitliche Bildung stark, in der Begehrlichkeiten keinen Platz hätten.