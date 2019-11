Lathen. Mit seiner Show auf dem Lathener Lichterfest hat der Entertainer Björn de Vil nicht nur die Kinder begeistert. Auch der Geschäftsführer der Marketing- und Tourismusgenossenschaft der Samtgemeinde Lathen (MuT), Matthias Gehrs, zeigte sich von den Aktionen und Showacts beeindruckt.

De Vil berichtete während seiner Show, als er brennende "Devilsticks" durch die Luft wirbelte, dass ihn das Spiel mit dem Feuer immer wieder aufs Neue fasziniere. Große Unterstützung erhielt der Künstler vom Publikum, die für ihn die Fackeln hielten oder für kleine Scherze zur Verfügung standen. Zum Abschluss seiner Show spielte der Künstler zum rhythmischen Klatschen der Zuschauer ein Saxophonsolo, bei dem er auf einem Rad balancierte. Weiterhin präsentierte de Vil, der aus der TV-Sendung „Das Supertalent“ bekannt ist, Kostproben seines Talentes als Zauberer, Comedian, Artist, Jongleur und Einradfahrer.

Für ein besonderes Ambiente sorgten auf dem Lathener Lichterfest die vielen Feuerstellen, die Stelzenläufer, und die weihnachtlich gestalteten und beleuchteten Schaufenster. "Es ist schön, durch die herrlich beleuchteten und liebevoll geschmückten Geschäfte im Ortskern von Lathen zu schlendern, nette Gespräche zu führen und sich inspirieren zu lassen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Helmut Wilkens, während er mit seiner Frau durch die Geschäfte zog.

Für die Kleinen begann das Lichterfest mit einem Laternenumzug, der von der Lathener Feuerwehr und der Musikkapelle aus Börgermoor begleitet wurde. Unter der musikalischen Leitung von Kerstin Kalmer führte der Umzug zum Marktbrunnen, wo die Kinder von Feen-Stelzenläufern empfangen wurden.

Gehrs freute sich über der großen Besucheransturm und darüber, dass sich alle Einzelhändler im Ortskern mit kreativen Ideen an der Veranstaltung beteiligt hätten. Weiterhin gab es auf der Hauptstraße einen Kunst- und Handwerkermarkt, der die Besucher auf die Vorweihnachtzeit einstimmte. Neben Ständen vom Verein Helping Hands bis hin zum Schützenverein Lathen, der ein digitales Schiesskino aufgebaut hatte, wurde für Jung und Alt etwas angeboten.

Viele Besucher sind der Einladung der MuT am Samstagabend gefolgt und waren in Lathen „in Düstern inkoopen“. Bei gemütlicher Atmosphäre verweilten viele Besucher rund im den beleuchteten Marktbrunnen. Neben warmen und kalten Getränken wurde das leibliche Wohl bei musikalischen Klängen versorgt.

Im Heimathaus in Lathen ist zudem am Wochenende die Kunstausstellung „Junge Talente“ eröffnet worden. Neben Künstlern der Erna-de-Vries-Schule in Lathen sind Aquarelle der 16-jährigen Schülerin Martine Wendt aus Papenburg zu sehen, der vierjährigen Lenie Rogner sowie der Lathenerin Lilia Heinz. Die Schüler der Erna-de-Vries-Schule wurden durch ihre Lehrerin Christiane Schmitz unterstützt. Die Ausstellung ist in Kooperation mit der Kunstschule Zinnober in Papenburg, der Erna-de-Vries-Schule sowie dem Heimatverein Lathen erstellt worden.

Anzeige Anzeige

Die Ausstellung soll passend zum Lichterfest die Besucher verzaubern, sagte die Heimatvereinsvorsitzende Luise Redenius-Heber bei der Eröffnung. Die Künstlerinnen der Lathener Schule, Uliana Root, Maria Hülsermann, Keleni Kaper, Emily Topp, Lena Kässens, Yasemin Twardy und Aljona Labsin, zeigen farbenprächtige Bilder in verschiedenen Maltechniken. In der Eröffnungsrede ging Petra Wendholz, Leiterin der Kunstschule Zinnober, auf die Gabe und das Erkennen von Talenten ein. Entscheidend sei, dass junge Talente erkannt und gefördert werden. Die Kunstausstellung ist im Haus der Begegnung werden zu sehen.