So können Emsländer Heimkindern eine Weihnachtsfreude machen CC-Editor öffnen

Duschgel, Zahnpasta und -bürsten sollen die Grundausstattung für jeden Schuhkarton sein. Foto: Gerd Schade/Archiv

Lathen. Nach überwältigender Resonanz bei der Premiere im vergangenen Jahr ruft der emsländische Verein Helping Hands unter dem Motto „Weihnachtsfreude im Schuhkarton“ erneut zur Teilnahme an einer Spendenaktion für Hilfsbedürftige in Osteuropa auf. Das erste Echo ist bereits spürbar. Was eingepackt werden soll und wo die Pakete abgegeben werden können, erklärt Vorsitzender Hansi Brake.