Lathen. Im nördlichen Emsland werden in nächster Zeit mehrere Radwege, die entlang von Landesstraßen liegen, saniert. Am Montag ging es in Lathen an der L53 los, eine Baustellenampel stoppte den Verkehrsfluss.

Die Baustellenampel, die in Höhe der Auf- und Abfahrt zur Bundesstraße (B) 70 aufgestellt worden war, hatte einige Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr überrascht. Es bildeten sich Rückstaus sowohl in Richtung Lathen und Sögel, als auch an den Rampen zur B70, wie einige Leser berichteten.

"Wir sanieren den südlich der L 53 in Lathen gelegene Radweg, und zwar vom Autohaus Schlömer bis zur Dünefehnstraße", berichtete Ernst Kock, Leiter der Straßenmeisterei des Landes Niedersachsen in Aschendorf, auf Anfrage. Die Arbeiten werden aus Sicherheitsgründen als Tagesbaustelle halbseitig mit Anlage durchgeführt. "Im Laufe des Montags werden die Asphaltierungen fertig gestellt. Danach werden die Seitenräume angeglichen und die Zufahrten angeschlossen", berichtet Kock. Da für die Restarbeiten keine Fahrbahn-Sperrung notwendig sein wird, dürfte am Dienstag der Verkehr an der Großkreuzung wieder wieder weitgehend normal fließen. Den Auftrag für die Radwegesanierung an der L53 in Lathen hatte die Firma Hermann Jansen aus Aschendorf erhalten.

Kock zufolge stehen in nächster Zeit weitere Erneuerungen von Radwegen im nördlichen Emsland an. Unter anderem auf dem Sanierungsprogramm der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen stehen seinen Angaben nach der Radweg an der Landesstraße 59 zwischen Kluse und Steinbild, sowie an der L62 zwischen Neubörger und der B 401. Während erstgenannte Arbeiten noch in diesem Jahr erledigt werden, wird die letztgenannte Sanierung aber vermutlich erst im nächsten Jahr angepackt, heißt es vom dem Leiter der Straßenmeisterei. Einen genauen Zeitplan für beide Maßnahmen konnte Kock noch nicht nennen.