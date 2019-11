Renkenberge. Einige Veränderungen im Vorstand hat die Generalversammlung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) in Renkenberge ergeben.

Während Franz Holterhus weiterhin Vorsitzender der Landjugend bleibt, trat sein bisheriger Stellvertreter Michael Stubbe nicht wieder zur Wahl an. Seinen Posten übernimmt Madlen Schwering. Auch auf weiteren Vorstandpositionen gabe es Wechsel. So traten ebenfalls Ann Kristin Kock (Kassenwartin), Carolin Kirchner (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Natalie Suren und Justin Krallmann nicht erneut zur Wahl an. Der Vorstand bedankte sich mit kleinen Präsenten bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern.



Neu in das Gremium gewählt wurden Chiara Wecke (Kassenwartin), Annika Landskrone (Medienbeauftragte), Lucas Schwering (Getränkewart) und Felix Wessels als stellvertretender Schriftführer. Jule Wessels übernimmt die Position der Schriftführerin und Max Wobbe ist neuer Getränkewart. Manuel Hegge bleibt als Beisitzer aktiv. Er erhält Unterstützung vom bisherigen zweiten Vorsitzenden Michael Stubbe.

Mit den rund 40 Mitgliedern blickte der Vorstand während der Generalversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dabei ragte die 72-Stunden-Aktion unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ und ein Besuch der Partnerlandjugend aus Reicholzried heraus.