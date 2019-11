Stolz auf den umfangreichen Kostümfundus sind (v. l.) Luise Redenius-Heber, Liesel Pohlmann, Simon Groot und Heinrich Abeln. Foto: Iris Kroehnert

Lathen. Bei einem Dankesgottesdienst am Sonntag, 24. November, erfährt der Kirchenchor Sankt Vitus in Lathen eine besondere Würdigung. Anlass ist das mittlerweile 55-jährige Bestehen nach der Renaissance der Gesangsvereinigung. Das wirkliche Gründungsdatum des Chores lässt sich nicht mehr so ohne weiteres feststellen. Zudem war der Chor mindestens für zehn Jahre in der Versenkung verschwunden, bis er 1964 wiederbelebt wurde.