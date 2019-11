Lathen/Meppen. Bei einem offiziellen Kurzbesuch im Emsland hat eine Delegation der Industrie- und Handelskammer Shaanxi in China an Empfängen im Lathener Rathaus und des Wirtschaftsverbandes Emsland in Meppen teilgenommen. Inhaltlicher Schwerpunkt war die Gewinnung von Facharbeitskräften aus China.

Begleitet wurde die Delegation von Heinz-Hermann Hoppe, Bürgermeister der Gemeinde Sustrum, sowie Paul Thien, dem stellvertretenden Bürgermeister von Niederlangen. Mechtild Weßling, Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbandes Emsland, gab den Besuchern einen Einblick in Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Verbandes. Weßling wies bei ihrer Präsentation darauf hin, dass der Verband aktuell über mehr als 415 Mitgliedsunternehmen mit rund 48.000 Mitarbeitern verfüge. Ihnen gemeinsam sei, dass in den allermeisten Betrieben ein Fachkräftemangel herrsche.

Sankt Bonifatius Hospitalgesellschaf der wohl größte Arbeitgeber in der Region

Xu Xiaojun, stellvertretender Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer Shaanxi, fragte nach den umsatzstärksten und größten Unternehmen in der Region. Weßling verwies dabei auf die in Lingen ansässige Sankt Bonifatius Hospitalgesellschaft, die in sämtlichen Einrichtungen und Häusern an verschiedenen Standorten im Emsland und darüber hinaus mit insgesamt mehr als 4.000 Beschäftigten wohl der größte Arbeitgeber in der Region sei. Die Verbands-Geschäftsführerin hob hervor, dass gerade in der Pflege Arbeitskräfte fehlen würden. "Doch auch allgemein, zum Beispiel in technischen Berufen oder im Ingenieurswesen sowie in den Bereichen Dienstleistung, Handel, Bau- und Metallgewerbe fehlen Arbeitskräfte", so Weßling.

Die Stärke des Wirtschaftsverbandes sei die vielfältige Aufstellung der Branchen, die in ihm vertreten seien. "Damit sind wir interessant für die Provinz Shaanxi", betonte Weßling. In diesem Zusammenhang stellte sie auch den neu gegründeten Arbeitskreis China vor. "Unsere Arbeitskreise werden besetzt mit Vertretern aus den Unternehmen sowie Mitarbeitern aus der Geschäftsstelle", erklärte sie ihren Besuchern.

"Unsere Intention ist, Networking zu betreiben und Unternehmen mit Politik und Verwaltung zusammenzubringen", so Weßling weiter. Xu Xiaojun erkundigte sich danach, ob es bereits Beschäftigte aus China im Emsland gebe. Man sei in diesem Punkt in der Baubranche und in der Pflege noch ganz am Anfang, erklärte Weßling. "Wir möchten vertiefende Gespräche mit der chinesischen Seite führen", ergänzte sie.

Synergieeffekte im Gesundheitssektor?

Bürgermeister Heinz-Hermann Hoppe erkundigte sich bei den Delegationsteilnehmern aus Shaanxi nach der dortigen Ausbildung und wies auf mögliche Synergieeffekte in Bezug auf die traditionelle chinesische Medizin hin. Zhou Jianling, Geschäftsführerin vom China Northwest International Medical Center, bekundete Interesse an einer Zusammenarbeit und verwies auf die bereits bestehende Partnerschaft in der Pflegeausbildung mit der Johns Hopkins University of Nursing in Baltimore in den USA.

Geschäftsführerin Weßling betonte abschließend: "Wir wollen eine andere Dynamik in das Projekt bekommen und möchten einen Antrag auf Fördermittel stellen." Beide Seiten sprachen sich für eine engere Zusammenarbeit in der Ausbildung von Pflegekräften sowie in der Sprachausbildung aus.



Partnerschaft zwischen Lathen und Baoji besteht seit sechs Jahren

Der Besuch der chinesischen Delegation geht zurück auf die Partnerschaft der Stadt Baoji in der Provinz Shaanxi und der Samtgemeinde Lathen, die seit rund sechs Jahren besteht. Im vergangenen Juni besuchten Vertreter der Wirtschaftsverbandes Emsland zusammen mit Vertretern der Samtgemeinde Lathen die Partnerprovinz Shaanxi. Bei diesem Treffen wurde eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem emsländischen Wirtschaftsverband und der Shaanxi Industrie- und Handelskammer unterzeichnet. Hintergrund ist der Aufbau einer Internetplattform in beiden Partnerregionen, um die Zugänge zu den jeweils anderen Märkten zu erleichtern und zu verbessern.