Etwa 40 junge Frauen kamen zu einer Infoveranstaltung des Kreislandfrauenverbandes für die Gründung einer neuen "Gruppe junger Landfrauen". Foto: Johanna Flint

Fresenburg. Auf Initiative des Kreislandfrauenverbandes Aschendorf-Hümmling ist am vergangenen Wochenende in Fresenburg eine "Gruppe junger Landfrauen" gegründet worden. 40 interessierte Frauen nahmen an dem ersten treffen teil. Im Vorfeld hatte der Kreislandfrauenverband Aschendorf-Hümmling Frauen im Alter von etwa 25 bis 40 Jahren zu der Infoveranstaltung eingeladen.