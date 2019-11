Oberlangen. Vom Pferd aus ein Tor öffnen und über Brücken und Stangen reiten: Mit ihrer neunjährigen Quarter Horse Stute „Gintonical“ hat die 18-jährige Maren Ottens aus Oberlangen bei den German Open der Ersten Westernreiter Union (EWU) den ersten Platz belegt.

