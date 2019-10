Oberlangen. Nach vierwöchiger Bauzeit ist in Oberlangen die Straße „Hoher Eschweg“ wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die 1,5 Kilometer lange Strecke mit einer Straßenbreite von 4,50 Metern nimmt Bürgermeister Georg Raming-Freesen (CDU) zufolge für die Landwirtschaft eine wichtige Rolle ein.

Für den Ausbau wurden die Seitenräume freigeräumt und anschließend eine Schottertragschicht eingebaut. Zudem wurde eine Asphalttragdeckschicht aufgetragen. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 252.000 Euro. Der Ausbau und die Sanierung sei in den vier Wochen trotz des schlechten Wetters gut gelaufen und man sei zufrieden mit dem Ergebnis, teilte Ingenieur und Projektleiter Jörg Grüßing bei der offiziellen Freigabe der Straße mit.

"Endlich" Fördermittel erhalten

Nach Worten von Raming-Freesen habe sich die Gemeinde schon immer Gedanken gemacht, diesen Weg auszubauen. Im September 2018 sei der Antrag auf Fördermittel, der zuvor abgelehnt wurde, endlich genehmigt worden. Man habe sich sehr über die Fördermittel aus dem Programm des ländlichen Wegebaus gefreut. „Es ist das erste Mal in meiner Amtszeit, dass wir solche Zuschüsse erhalten“, so Raming-Freesen. „Wir sind froh, endlich mal wieder etwas aus dem Fördermittel-Topf zu erhalten“, so Lathens Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU). Der Weg sei nach seinen Worten in einem schlechten Zustand gewesen und es musste dringend etwas getan werden.