Niederlangen. Im Schmiedepark haben die Gemeinden Niederlangen und Oberlangen ihr gemeinsames Erntedankfest gefeiert, das bei den Besuchern insbesondere aufgrund der Vielfalt gut ankam.

Das Fest begann mit einer Erntedankandacht unter freiem Himmel. Diese wurde von der KFD-Ortsgruppe Ober-/Niederlangen vorbereitet und mitgestaltet. Für die musikalische Begleitung sorgte die Gitarrengruppe St. Laurentius Ober-/Niederlangen. Im Anschluss öffnete das Bürgerhaus „Alte Schule“ und bot Kaffee und Kuchen an. Ein ehrenamtliches Team um Angela Albers kümmerte sich um die Verpflegung der Gäste. Die Oldtimerfreunde aus Niederlangen stellten darüber hinaus 14 Oldtimer-Trecker und einen Mähdrescher aus dem Jahr 1965 beim Schmiedepark zur Besichtigung aus.

„Es ist immer wieder schön, sich die alten Fahrzeuge anzuschauen“, so die einhellige Meinung der Besucher. Das Handwerk der Schmiedekunst wurde von Hermann Ottens und Franz Kremer am Schmiedefeuer in der alten Schmiede gezeigt. Das in direkter Nachbarschaft errichtete Seniorenwohnheim „Haus Marie“ zeigte während eines Tages der offenen Tür ihr Leistungsspektrum.



Die Willkommensregion nördliches Emstal präsentierte sich indes auf dem Erntedankfest mit einem kulinarischen Angebot, das von Flüchtlingen aus dem Irak und Syrien zubereitet wurde. Die Gäste nahmen die internationalen Spezialitäten sowie die Möglichkeit zum Gespräch gerne an, beobachtete der stellvertretende Bürgermeister Paul Thien.

Neben einer Weinverkostung wurde auch Backschinken angeboten. Die Mitglieder der Landjugend Ober-/Niederlangen trugen mit Pommes und Getränken zu der Veranstaltung bei. Für die jungen Besucher gab es ein Kinderkarussell und die Mitglieder des Pfarrgemeinderates luden zum Stockbrotbacken ein. Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt mit deutschen Schlagern von den Oberlangener Jungs.

Die Erntekrone, die bereits im Sommer von Mitgliedern des Heimatvereins Niederlangen und Oberlangen, der KLJB Ober-/Niederlangen sowie vom Pfarrgemeinderat gebunden wurde, schmückte den Schmiedepark während des Tages. Gemeinderatsmitglied Sandra Garbs freute sich insbesondere darüber, dass sich viele Vereine und Gruppen an dem Fest beteiligen.