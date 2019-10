Lathen. Im Lathener Ortsteil Wahn steigt erstmals ein Oktoberfest.

Gefeiert wird am Samstag, 9. November 2019, ab 19.30 Uhr im Wahner Eck. Der Eintritt in bayerischer Montur kostet 10 Euro, ansonsten 12 Euro. Im Eintrittspreis enthalten sind laut Dorfgemeinschaft ein Getränke- und ein Verzehrgutschein. Platzreservierungen sind bei Annette Holtermann unter Tel. 059331308 oder per Whatsapp an 01575 4134770 möglich.