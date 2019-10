Lathen. Ein polizeibekannter Mann aus Lathen hat am Dienstagvormittag für einen größeren Polizeieinsatz an der Molkereistraße gesorgt.

Nachdem der 35-Jährige gegen 9.45 Uhr in einem Supermarkt an der Großen Straße zunächst bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde, bedrohte er dort zwei Mitarbeiterinnen mit einem Messer, wie die Polizei mitteilt. Im Anschluss flüchtete der Mann in ein Mehrfamilienhaus an der Molkereistraße. Nur Minuten später wurde er dort im Hausflur von einer Funkstreifenbesatzung gestellt.

Obwohl die Beamten Pfefferspray einsetzten, konnte sich der hochaggressive Mann in einer Wohnung verschanzen. Binnen kürzester Zeit waren zahlreiche Streifenwagen zur Unterstützung eingetroffen, die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude.

Täter überrascht

In einem günstigen Moment gelang es laut Mitteilung mehreren Beamten, den Täter zu überraschen und unter heftigem Widerstand zu überwältigen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 35-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Widerstand verantworten.