Niederlangen. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Walchum hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Niederlangen in Höhe der Autobahnauffahrt schwere Verletzungen zugezogen.

Die junge Frau war nach Angaben der Polizei gegen 9.20 Uhr auf der Neusustrumer Straße in Richtung Neusustrum kommend in Richtung Niederlangen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 28-Jähriger in entgegengesetzter Richtung in Richtung Niederlangen. Der 28-Jährige wollte dann nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 31 abbiegen und übersah das Auto der 18-Jährigen.

Die junge Walchumerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Neusustrumer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde laut Polizei zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.