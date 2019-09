Feuer in Mehrfamilienhaus in Lathen CC-Editor öffnen

An der Kirchstraße in Lathen hat es am Mittwochmittag gebrannt. Foto: SG Lathen/Feuerwehr

Lathen. Zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße in Lathen ist die Feuerwehr am Mittwoch gegen 13.15 Uhr gerufen worden. Die Befürchtung der Einsatzkräfte, es würden sich noch Personen im Gebäude befinden, bewahrheitete sich am Ende nicht.