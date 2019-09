Zwölf Schüler der Musikschule des Emslandes zeigten im Niederlangener Bürgerhaus was sie drauf haben. Das Publikum sparte nicht mit Beifall. Foto: Hermann-Josef Döbber

Niederlangen. Im Bürgerhaus Alte Schule in Niederlangen hat am Sonntagnachmittag die 12. Auflage des Konzert Kaffee – Kuchen – Klassik stattgefunden. Zwölf Schüler der Musikschule des Emslandes zeigten, was wie drauf haben.