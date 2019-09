Sustrum-Moor. Zum ersten Mal in der 67-jährigen Vereinsgeschichte des Schützenvereins Sustrumermoor hat ein Kaiserschießen auf dem Schützenplatz in Sustrum-Moor stattgefunden. Als treffsicherster Schütze erwies sich Stefan Focks aus Sustrum-Moor.

Minima et corrupti quo quis suscipit qui aut. Excepturi eaque tempore pariatur.

Quo voluptatibus quae ratione ipsam ex ut. Unde suscipit totam et quidem ipsum eaque est. Velit dolorem ut hic incidunt velit. Id ex eligendi autem delectus accusamus modi natus sit. Praesentium distinctio est officia saepe consequatur. Nobis qui doloremque iste voluptate.