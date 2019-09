Niederlangen. Im Niederlangener Ortsteil Niederlangen-Siedlung hat sich der Verein „Wegebaukasse Niederlangen-Siedlung“ gegründet. Vereinszweck ist es, durch einen regelmäßigen Beitrag möglichst vieler Grundeigentümer die zum Teil sehr hohe Belastung einzelner Grundeigentümer durch Straßenausbaubeiträge zu vermeiden.

Niederlangens Bürgermeister Hermann Albers, der mit dem Gemeinderat die Vereinsgründung forciert hatte, sieht in dieser Vereinsgründung eine hoch zu schätzende Solidargemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Niederlangen.

Die Straßenausbaubeiträge werden in Niedersachsen seit längerem sehr kontrovers diskutiert. Die Regierungskoalition hat eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge per Gesetz abgelehnt, da die Gemeinden bereits heute die Möglichkeit hätten, für sich eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Vielerorts ist es den Kommunen allerdings schlichtweg unmöglich, diese bislang von den Anliegern zu zahlenden Kosten zu kompensieren. So sieht es auch in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lathen nicht anders aus.

In einer sehr gut besuchten Bürgerversammlung ist zunächst über die beabsichtigte Gründung informiert worden. An der Gründungsversammlung selbst nahmen über 100 Personen teil. Mit regelmäßig gezahlten Beiträgen übernehme der Verein fällige Beitragszahlungen für Straßenausbauten seiner Mitglieder und führe damit zu einer gerechten Lastenverteilung, so Bürgermeister Hermann Albers.

Der neugewählte Vorstand besteht aus der Vorsitzenden Birgit Theisling, dem Kassenwart Frank kleine Hillmann und dem Schriftführer Johannes Jürgens. Kraft seines Amtes gehört der jeweilige Bürgermeister der Gemeinde Niederlangen dem Vorstand an, außerdem wird ein Ratsmitglied, möglichst aus Niederlangen-Siedlung, in den Vorstand entsandt.