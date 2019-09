Fresenburg. Der Radweg am Dortmund-Ems-Kanal (DEK) ist im Bereich von Fresenburg bis Steinbild in zwei Abschnitten saniert worden. Radfahrer dürfen sich auf einen erneuerten Radweg mit einer Gesamtlänge von 3,2 Kilometern freuen, der zusätzlich einen angenehmen Blick auf die Ems und eine Verbindung zu verschiedenen Gastronomien bietet.

