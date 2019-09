Lathen. In der Emsgemeinde Lathen sind 20 ehemalige Abc-Schützen von 1946 der katholischen Volksschule zu einem Klassentreffen im Landgasthaus „Zur Emsbrücke“ zusammengekommen. Es hatte bereits mehrere Wiedersehen gegeben, diesmal war es ein nicht alltägliches Zusammenkommen. Alle früheren Schüler hatten in den letzten zwölf Monaten ihr 80. Lebensjahr vollendet.

Anfangs seien es nach den Worten von Mitorganisator Wilhelm Behrens sogar 108 Kinder gewesen, die gemeinsam zum Teil verspätet eingeschult wurden. 1945 hätten Zivilpolen das Schulgebäude belegt. Erst im darauffolgenden Jahr nach dem Abzug der Polen habe ein normaler Schulbetrieb wieder aufgenommen werden können, „wenn man überhaupt davon sprechen konnte. Unsere Einschulung sollte eigentlich 1945 sein. Sie geschah mit einjähriger Verspätung, zusammen mit den eigentlichen ABC-Schützen von 1946 und Kindern von Flüchtlingen, die aus Pommern und Schlesien vertrieben worden waren", erinnert sich Behrens.



Schule völlig überfüllt

Die Schule sei völlig überfüllt gewesen, wodurch Schichtunterricht habe eingeführt werden müssen. Die Kinder sind Behrens zufolge in vier Klassen, jeweils nach Jungen und Mädchen getrennt, aufgeteilt worden. „In der einen Woche sind wir vormittags, in der anderen nachmittags unterrichtet worden.“ Es haben an vielem gefehlt. Für die Lehrer sei es sehr schwer gewesen, ohne Bücher zu arbeiten. Sie selbst hätten als Schulneulinge zunächst nur eine Schiefertafel und einen Schwamm besessen. „Damit konnte der mit einem Griffel geschriebene Text wieder weggewischt werden.“ Unter den Schülern seien auch vier Zwillingspaare gewesen: Hermann und Theo Soring, Wilhelm und Bernhard Rolfes, Hermann und Johannes Busemann sowie Willi und Hans Völker.

Schwierige Suche nach Ausbildungsplatz

Erst mit der Zeit habe sich die Situation gebessert. Zahlreiche Flüchtlingsfamilien hätten Lathen wieder verlassen, andere seien zu weiterführenden Schulen wie der örtlichen Mittelschule (später Realschule) oder zum Gymnasium nach Meppen gewechselt. Schwer sei es nach der 1954 erfolgten Entlassung aus der Schule gewesen, in Lathen einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wie Behrens weiter betonte, habe man sich danach nie aus den Augen verloren und in den letzten Jahrzehnten wiederholt getroffen.

Behrens hatte wie bisher mit Bernhard Uhlenbrock das Treffen auf den Weg gebracht. Mit dabei waren von außerhalb des Emslandes unter anderem der „Lathener Junge“ Theo Soring, der während seiner Bundeswehrzeit seine Ehefrau in Wittmund kennen lernte und dort blieb, wie auch die aus Bad Bentheim angereiste Elke Müller. Ihr Vater Helmut Vogt unterrichtete früher an der Landwirtschaftsschule Lathen, um dann eine Stelle als Schulleiter in der Grafschaft zu übernehmen. Das Treffen komplettierten ferner Anneliese Ballmann, Maria Behrens, Hermann Fenslage, Käthe Gerrmer, Anni Herding, Johann Hilling Gerrda Jansen-Rogge, Thekla Klassen, Helene Köster, Heinz Kökker, Hans Potts, Änne Roling, Margret Schnöing, Hermann Sievers, Gerhard Twickler, Bernhard Kappen und Hermann Klassen.