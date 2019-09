Niederlangen-Siedlung. Spannende Fußballspiele und jede Menge Ehrungen gab es bei der diesjährigen Sportwoche des SV Eintracht Neulangen.

Bei dem Spielduellen RW Heede, SV Eintracht Neulangen, GW Dersum und SV Langen gewann GW Dersum das Finale mit 4:3 im Elfmeter gegen RW Heede. Am folgenden Tag fanden die Partien Holthausen-Biene, BW Papenburg, SV Langen und Raspo Lathen statt. Es gewann Holthausen-Biene 1:0 das Finale gegen BW Papenburg. Am Donnerstag siegte die Mannschaft aus Walchum-Hasselbrock das Finale gegen Rütenbrock. Weiterhin gehörten an diesem Abend die Mannschaften von Erika-Altenberge und Dörpen zum Duell. Bei diesen Mannschaften sind viele Tore gefallen, wie Vorsitzender Konny Holthaus berichtet.

Bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter verwandelte jedoch innerhalb von 15 Minuten am Freitag ganz Neulangen in eine Seelandschaft. Aus diesem Grund sei der Punktspielauftakt des SV Eintracht Neulangen gegen GW Dersum sowie die weiteren Spiele „ins Wasser gefallen“, teilte der Verein mit. Das Dreidörferturnier und die vorab auf dem Sportplatz stattgefundene heilige Messe waren am Samstag dagegen ein voller Erfolg, so das Vorbereitungsteam.

Ehrung für 30-jährige Mitgliedschaft

Großen Andrang gab es am Sonntag beim Jugendfußballturnier für die E- und F-Jugend-Mannschaften. Bei der F-Jugend siegte der SV Eintracht Neulangen vor Hemsen und Langen. Ebenso war die E-Jugend-Mannschaft des SV Eintracht Neulangen vor Union Meppen 2, Raspo Lathen und Erika-Altenberge erfolgreich.

Für eine 30-jährige aktive Mitgliedschaft sind außerdem Monika Gebbeken, Anni Helle, Thekla Schlegel, Helga Kraßel, Maria Kruse und Marianne Deters vom Verein geehrt worden. Waltraud Geißler erhielt eine Ehrung für 10 Jahre. Die Hauptpreise der Tombola gingen an Martha Wösten, Erika Fabian, Anni Buchwald und Felix Specken.

Viele Urkunden ausgehändigt

Der SV Eintracht Neulangen hat im Rahmen ihrer traditionell stattfindenden Sportwoche die Sportler des Vereins mit einer Urkunde vom Deutschen Sportabzeichen ausgezeichnet. Insgesamt 31 Ehrungen für die erfolgreichen Prüfungen für das Abzeichen hat der Verein in diesem Jahr aushändigen dürfen, berichtet Vorsitzender Konny Holthaus. Weiterhin konnte der Verein vier zusätzliche Urkunden für sportliche Familien verteilen, bei denen drei und mehr Familienmitglieder die Prüfungen aus den Bereichen Schwimmen, Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit erfolgreich bewältigt haben.