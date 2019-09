Drei der vier Familiengenerationen, die „die Post“ in Neusustrum betrieben haben, in einem Bild. Foto: Familie Kremer

Neusustrum. 100 Jahre Traditionskneipe in Neusustrum: Das kann sich sehen lassen. Aber auch den Gasthof „Zur Post“ wird es womöglich in einigen Jahren nicht mehr in dieser Form geben – das sprechen die Besitzer offen aus. Und das ist schade, denn mit den Gaststätten gehen auch Geschichten und Erlebnisse ganzer Generationen. Ein Kommentar.