Lathen. Die Lathener Kirmes hat am Wochenende viele Gäste angelockt. Die kamen nicht nur wegen der großen Verlosung.

Bei herrlichem Sonnenschein hatte die Lathener Kirmes von Bürgermeisterin Luise Redenius-Heber bereits am Freitag die Kirmes eröffnet. Zur Eröffnung am Samstag gab es eine große Verlosung. Als Glücksfee war Karin Hansen von den Schaustellern ausgewählt worden, wie Marktmeister Dietmar Wilkens berichtete. Der erste Preis der Verlosung, einen Weber-Gasgrill, ging an Max Tranel aus Lathen-Wahn. Leonita Xhata gewann einen Fernseher als zweiten Preis und der dritte Preis, ein Reisegutschein im Wert von 650 Euro, ging an Andreas Schmäding aus Großefehn.

Im Anschluss an die Verlosung ist durch den stellvertretenden Bürgermeister August Kock ein Fass Freibier angestochen worden. Die Fahrgeschäfte und Verkaufsstände luden zum Verweilen und Spaß haben auf der Kirmes ein. Am Freitag startete zudem erstmals die Kirmes mit einer After-Work-Party. „Es war ein schöner Anfang für die Kirmestage“, sagte Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber, der sich im nächsten Jahr eine Wiederholung wünschte.

Zahlreiche Fahrgeschäfte wie Auto-Scooter, Break Dance, Kettenkarussell, Jumbo-Flug und verschiedene Kinderkarussells sind sich neben verschiedenen Spiel- und Schießbuden auf dem Erna-de-Vries-Platz für die Besucher aufgestellt worden. Zudem gibt es zahlreiche unterschiedliche Stände mit Essens-/ und Getränke-Spezialitäten. Am Sonntag startete die Kirmes um 13 Uhr. Neben einem bunten Treiben auf dem Festplatz waren auch die Geschäfte geöffnet.

Bis einschließlich Montag wird noch die Lathen Kirmes gefeiert. Am Montag ist Familientag. Die Fahrgeschäfte reduzieren bis 20 Uhr ihre Preise, die übrigen Geschäfte bieten ihre Waren verbilligt an. Gegen 21 Uhr endet die Lathener Kirmes mit einem großen Feuerwerk.