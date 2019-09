Lathen. Nach mehr als 45-jähriger Dienstzeit, davon 26 Jahre in leitender Funktion, ist der bisherige Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde (SG) Lathen, Heinz Kuhlmann, verabschiedet worden. Sein Nachfolger wird Thomas Haake.

Kuhlmann habe in den 13 Jahren als Gemeindebrandmeister für die Ortsfeuerwehren Lathen und Sustrum viel bewirken können, betonte SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber. Nicht nur die Feuerwehrhäuser seien in einem sehr guten Zustand, auch der Fahrzeug- und Gerätepark sei modern und zeitgemäß aufgestellt. Auch der Personalbestand beider Wehren sei erfreulich gut. Der „Drang zur Feuerwehr“ sei nach wie vor gegeben, so dass die man kaum nachkomme mit der Beschaffung von Spinten. Unter Kuhlmanns Führung sei die gute Zusammenarbeit der beiden Wehren weiter verbessert worden, so Weber. Für die Vorbereitung auf Extremeinsätze sei eine funktionierende Führungshierarchie notwendig, die in der SG vorhanden sei. Weber wies darauf hin, dass im September 2006 das Transrapid-Unglück der erste Großeinsatz nach Kuhlmanns Amtsantritt gewesen sei.

Nach seinem Eintritt in die Feuerwehr Sustrum im Jahre 1974 habe Kuhlmann schnell Führungsaufgaben übernommen und die Ämter des stellvertretenden Ortsbrandmeisters, des Ortsbrandmeisters und des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters übernommen. Die Befähigung habe er durch den Besuch zahlreicher Lehrgänge erworben. Dass Kuhlmann nach einer so langen Dienstzeit in die Alters- und Ehrenabteilung wechseln wolle und mehr Zeit für die Familie haben wolle, sei verständlich, sagte Weber unter dem Beifall der anwesenden Feuerwehrleute und Vertretern der SG und Mitgliedsgemeinden.

Thomas Haake als neuer Gemeindebrandmeister dankte Kuhlmann „für seine von Kameradschaft geprägten Führungsarbeit“. Zusammen mit den Ortsbrandmeistern Thomas Rensen (Lathen) und Bernward Frye überreichte Haake ein Abschiedsgeschenk. Abschnittsleiter und Verbandsvorsitzender Gerd Köbbe bestätigte, dass Kuhlmann zwei gut aufgestellte Feuerwehren hinterlasse. Auf Kreis- und Verbandsebene sei er stets ein verlässlicher Ansprechpartner gewesen. Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff schloss sich an und wies darauf, dass die Leiter der Feuerwehren nicht nur führen, sondern auch „formale“ Arbeiten verrichten müssten und ständige Ansprechpartner seien. Die Frage sei, wie lange das noch ehrenamtlich zu leisten sei. Lobende Worte fand Dyckhoff für die positive Einstellung der SG zur Feuerwehrarbeit. Grußworte überbrachte Tim Hermes von der benachbarten Feuerwehr Haren.

„Das war’s“, sagte Heinz Kuhlmann in seinem Schlusswort und betonte, dass er sich in seiner Amtszeit stets auf seine Kameraden sowie auf Rat und Verwaltung der Samtgemeinde verlassen konnte. Dankbar sei er seinem Nachfolger und früheren Stellvertreter Thomas Haake, der ihn immer nach Kräften unterstützt habe.