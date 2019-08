Lathen. Die Gemeinde Lathen feiert von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September, die 100. Lathener Kirmes. Zu diesem besonderen Anlass wird die Traditionsveranstaltung erstmals auf vier Tage ausgedehnt.

Den Start macht eine After-Work-Party vor dem Veranstaltungszentrum, Markt 7, am Freitag, auf der das Free-Steps-Orchestra die Besucher musikalisch auf die Kirmes einstimmen wird. Für die Feierabend-Fete können im Vorfeld Wertmarken zum Preis von 5 Euro gekauft werden. Der tatsächliche Wert ist nach Angaben der Veranstalter doppelt so hoch. Die Marken sind an allen Getränke- und Imbissständen einlösbar. Die Fahrgeschäfte mit Ausnahme des Riesenrades bieten an diesem Abend von 18 bis 19 Uhr eine Adrenalin-Happy-Hour an.

Eröffnung am Samstag gegen 16 Uhr

Das eigentliche Kirmesprogramm beginnt am Samstag, 31. August, um 14 Uhr auf dem Erna-de-Vries-Platz. Die offizielle Eröffnung der 100. Lathener Kirmes nimmt gegen 16 Uhr Bürgermeisterin Luise Redenius-Heber mit dem Anstich eines Fasses Freibier vor. Am Nachmittag wird eine Verlosung durchgeführt. Hauptpreise sind ein Weber-Gasgrill, ein Fernseher und ein Reisegutschein. Die Lose können zum Stückpreis von einem Euro in den teilnehmenden Geschäften des Einzelhandels und am Samstag ab 14 Uhr auf dem Kirmesplatz erworben werden.

Kirmesscheckhefte mit Gutscheinen werden verkauft

Stände sowie mehrere Fahrgeschäfte wie Autoskooter, "Break Dance" und erstmals auch Riesenrad stehen bereit. Angeboten werden wieder die Kirmesscheckhefte mit Gutscheinen im Wert von 20 Euro, die für sechs Euro verkauft werden. Jedes Scheckheft enthält auch ein Los für die Tombola am Samstag.

Am Kirmessonntag lädt der Lathener Einzelhandel in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel in die Fachgeschäfte ein. Viele Betriebe verbinden den verkaufsoffenen Nachmittag mit besonderen Angeboten. Im Zelt gibt es am Sonntag ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen.

Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes

Am Montag findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit Musik und Mittagessen im Zelt statt. Der Kirmesmontag ist als Familientag ausgewiesen. Bis 20 Uhr reduzieren die Fahrgeschäfte und viele Verkaufsstände ihre Preise. Der letzte Veranstaltungstag wird auch von den örtlichen Unternehmern und deren Mitarbeitern als gemeinsamer Treffpunkt genutzt.

Den Abschluss der Jubiläumskirmes bildet ein Feuerwerk, das den Himmel über der Emsgemeinde gegen 21 Uhr in bunte Farben tauchen wird.