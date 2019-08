Diebstahl bei Discounter in Lathen verhindert CC-Editor öffnen

Einer der drei Männer hatte einen Einkaufswagen gefüllt und wollte mit diesem den Laden durch die Eingangstür verlassen. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

Lathen. Drei bislang unbekannte Männer haben nach Angaben der Polizei am am frühen Dienstag Nachmittag versucht, Lebensmittel aus einem Discounter an der Große Straße zu stehlen. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor.