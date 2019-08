250 Besucher beim „Tag der Wasserrettung“ in Lathen CC-Editor öffnen

Die Touren mit dem Rettungsboot auf der Ems standen bei den Besuchern hoch im Kurs. Foto: DLRG Lathen

Lathen. Zum 40-jährigen Jubiläum hat sich die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Lathen etwas Besonderes einfallen lassen: Einen „Tag der Wasserrettung“. Rund 250 Besucher verschafften sich an verschiedenen Stationen Einblick in die Arbeit der DLRG.