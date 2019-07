Renkenberge. Die Gemeinde Renkenberge sucht nach einem Betreiber des Dorfladens, der bis Ende 2020 an der Wahner Straße (Kreisstraße 168) entstehen wird. Interessenten haben bis zum 31. August 2019 die Möglichkeit, ein Konzept vorzulegen.

Hic ducimus voluptas alias alias. Odio cupiditate necessitatibus cupiditate consequuntur ipsa laborum commodi. Sapiente voluptatem aliquam consequatur perspiciatis molestiae. Provident necessitatibus non voluptatem at eligendi qui sunt. Soluta debitis aliquid tenetur. Aut eos dolores illum eos. Ut consequatur dolor totam fuga. Reiciendis ex architecto voluptatibus dicta. Inventore sapiente voluptatem modi dolor sed possimus in fuga.