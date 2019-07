Lathen. Einen großen Erfolg hat Anna Lechowicz aus Lathen bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt gefeiert. Die Leichtathletin gewann das Agegroup-Rennen in 10 Stunden, 5 Minuten und 17 Sekunden. Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber, Samtgemeindeamtfrau Daniela Köttker und Marlen Jänen von der Laufgruppe des SV Langen gratulierten zum Triumph.

Nach Angaben der Samtgemeinde bedankte sich Lechowicz für die Unterstützung, die sie aus Lathen erhalte. Auch aus diesem Grund möchte sie in der Emsgemeinde das Projekt „Parkrun“ ins Leben rufen. Dieses europaweite Sportprogramm richtet sich vor allem an bislang weniger sportliche Menschen und Familien, die motiviert werden sollen, sich samstags von 11 bis 12 Uhr zu bewegen oder sich sportlich zu betätigen.

Auf einer Laufstrecke von 2 mal 2,6 Kilometer können Erwachsene und Kinder zusammen laufen oder spazieren. In lockerer Atmosphäre könne jedermann die frische Luft gemeinsam mit vielen anderen genießen und sich austauschen. Wer sich noch weiter motivieren möchte, kann seine Laufzeiten registrieren lassen und sich europaweit vergleichen.

Lathener zur Bewegung motivieren

Für Lechowicz geht es der Samtgemeinde zufolge darum, die Menschen in Lathen zu motivieren, in die Natur zu gehen und sich zu bewegen, ohne dass es immer sofort anstrengend sein muss. Im Herbst soll das Projekt unter der Federführung der Triathletin an den Start gehen. Im Oktober wird Lechowicz zudem auf Hawaii an den Ironman-Weltmeisterschaften teilnehmen.

Für Triathleten gilt der Ironman auf Hawaii als Höhepunkt der Saison. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen – und das bei sengender Hitze innerhalb eines Tages auf der Vulkan-Insel mitten im Pazifik.