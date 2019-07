Lathen-Hilter. Noch Restkarten an der Tageskasse gibt es für das Mini-Festival "Diskomühle", das am Samstag, 20. Juli 2019 ab 16 Uhr zum ersten Mal an der Hilter Mühle im Lathener Ortsteil Hilter stattfindet. Fünf Discjockeys unterhalten die Freunde elektronischer Musik.

Hinter der Veranstaltung in dem Erholungsgebiet zwischen Lathen und Haren stehen Michael Mehl und Patrick Bruns. Der 47 Jahre alte Mehl ist Discjockey und erfahrener Festival-Veranstalter, er organisierte mit seiner Agentur "Punkt Komma Strich" beispielsweise von 2016 bis 2018 das "House am See" am Speicherbecken in Geeste mit. Der 36-jährige Bruns hat den Gasthof und das Wohnhaus direkt neben der Hilter Mühle erworben, beides mit Unterstützung von Fördergeldern saniert und betreibt beziehungsweise bewohnt es nun seit zwei Jahren.

Die Besucher erwartet insgesamt zwei Tanzflächen, an denen fünf Discjockeys für Musik vom Plattenteller oder aus dem Computer sorgen. Neben Michael Mehl selbst, der sich "DJ Michael Disco" nennt, sind dies Mark Hustle, Michi Pop, Pascal Heidelberg und Deejay Maximal (Brock Landers). Sie gehören dem DJ-Pool "The WhiteGuys" an, das unter anderem bei Veranstaltungen wie House am See/Meer, TabulaRaaza, Glitzerbox oder "Heeder See in Flammen" auflegte.

Tagsüber sollen musikalisch die Stilrichtungen 70er, Discosoul, Lounge-Latinhouse zu hören sein, am Abend wird der Takt etwas erhöht mit "Funky Danceclassics der 1980er und 1990er, (original und im aktuellen Discoremix-Gewand), in der Nacht stehen HipHouse-Hits mit Technodisco auf dem Plan der Discjockeys. In den Pausen unterhält der Saxophonspieler "Mister Heavysax" (Rolf Hartung aus Bochum) die Besucher.



Fotobox und gefrorener Joghurt

Patrick Bruns wird mit seinem Team einen Smoker Grillstand, vegane Burger und Pommes servieren, am Stand von "Luke's Frozen Yogurt" (Lukas Klövekorn aus Hamburg) gibt es gefrorenen Joghurt, der mit verschiedenen Süßigkeiten oder Obst verfeinert werden kann, sowie Cockails. Gäste können in einer Fotobox, die in einer Art Iglu-Zelt aufgebaut wird, Fotos erstellen.

Die maximale Besucherzahl von etwa 500 wurde bewusst klein gehalten, um das Konzept zu testen. Etwa drei Viertel der Karten waren bis Mittwoch vergriffen, Restkarten sind zum Preis von 19,99 Euro unter diskomuehle.eventbrite.de erhältlich. An der Tageskasse am Samstag kosten sie 25 Euro.